Mannheimer Morgen Plus-Artikel Justiz Filmreife Verbrechergeschichte: Prozessauftakt gegen mutmaßliche Trickbetrüger aus Mannheim

Sie sollen ältere Menschen belogen und getäuscht haben, um an ihr Erspartes zu kommen. Nun hat am Landgericht in Mannheim der Prozess gegen zwei Männer begonnen, die Senioren um mehrere Hunderttausend Euro geprellt haben sollen.