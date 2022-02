Filmabend mit Publikumsgespräch im Historischen Museum der Pfalz

Speyer. Der Dokumentarfilm „Heimat Natur“ des mehrfach ausgezeichneten Regisseurs und Kameramanns Jan Haft ist am Donnerstag, 10. Februar, um 19 Uhr im Historischen Museum der Pfalz zu sehen. Im Anschluss erwartet die Gäste ein Publikumsgespräch mit dem Komponisten der Filmmusik, Dominik Eulberg. Die Veranstaltung ist Teil des Rahmenprogramms zur Ausstellung, die noch bis 19. Juni läuft.

Die Besucher dürfen sich auf eine bildgewaltige Reise von den Gipfeln der Alpen bis an die Küsten und in die Tiefen von Nord- und Ostsee freuen. Mit Aufnahmen von dampfenden Wäldern und bunten Kulturlandschaften rings um Dörfer und Städte macht Haft den Film zu einer Liebeserklärung an die Natur.

Karten sind für 5 Euro an der Museumskasse erhältlich oder unter www.tickets.museum.speyer.de