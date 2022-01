FFP2-Maske ist Pflicht

Rhein-Neckar. Wer des Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis in Heidelberg oder eine der Außenstellen betreten will, muss von Montag, 10. Januar, an eine FFP2-Maske oder eine Maske vergleichbaren Standards (KN95 und N95) tragen. Das teilt die Pressestelle des Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis mit. Demnach gilt weiterhin die 3G-Regelung. Kundinnen und Kunden müssen also einen Nachweis über den Impf-, Genesenen- oder Teststatus vorlegen. Als Testnachweis gilt nur ein zertifizierter Antigentest, der nicht älter als 24 Stunden, oder ein PCR-Coronatest, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Zusätzlich dazu muss der Personalausweis oder ein vergleichbares Dokument vorgelegt werden. Sicherheitskräfte oder die zuständige Sachbearbeitung überprüfen diese Nachweise beim Betreten der Dienstgebäude.

Auch beim Eigenbetrieb Bau, Vermögen und Informationstechnik des Rhein-Neckar-Kreises und bei den AVR Unternehmen gilt für Besucherinnen und Besucher die 3G-Regelung und das Tragen einer FFP2-Maske oder einer Maske vergleichbaren Standards sowohl im Verwaltungsgebäude Dietmar-Hopp-Straße 8 in Sinsheim als auch an allen weiteren Standorten. red