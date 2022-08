Feuerwehren mehrfach im Einsatz

Rhein-Neckar. Mehrere Brände haben am Wochenende zu Einsätzen der Feuerwehr geführt. Ermittelt wird auch wegen möglicher Brandstiftung. Rund 600 Quadratmeter Waldfläche brannten am Samstagnachmittag in Speyer. Die Flammen breitetet sich zwischen der Bundesstraße 9 und dem Meisenweg aus. Weil der Brand rasch gelöscht wurde, waren die angrenzenden Häuser nicht in Gefahr. Drei Stunden dauerte der Einsatz von Feuerwehr und SEG Sanität Speyer mit rund 30 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen. Die Ursache des Feuers ist Gegenstand von Ermittlungen.

Angebranntes Essen sorgte am Samstagmittag in Dossenheim für einen Feuerwehreinsatz. In einem Mehrfamilienhaus in der Eduard-Mörike-Straße breitete sich Rauch aus. Der Sachschaden blieb gering, niemand wurde verletzt. In der Nacht auf Sonntag brannten in Bürstadt etwa 40 Heuballen. Verkehrsteilnehmer, die auf der B 47 und B 44 unterwegs waren, meldeten das Feuer. Brandlöscher aus mehreren Kommunen kämpften mehrere Stunden gegen die Flammen an. Den Sachschaden gab die Polizei mit rund 1500 Euro an. Wegen des dichten Rauchs wurden Bewohner von Bürstadt, Bobstadt und Riedrode gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. miro

In Speyer brannten 600 Quadratmeter Wald. © Thomas Tremmel/FW Speyer