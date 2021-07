Feuerwehren aus Walldorf und Dossenheim unterstützen im Hocherwasser-Katastrophengebiet

Rhein-Neckar. Der Hochwasserzug Rhein-Neckar ist mit den Feuerwehren aus Walldorf und Dossenheim zu einem Hilfseinsatz im Hochwasser-Katastrophengebiet in Rheinland-Pfalz ausgerückt. Darüber informierte die Walldorfer Feuerwehr auf ihrer Homepage. Demnach machten sich die Einsatzkräfte am Samstag auf den Weg nach Bruchsal, um von dort zusammen mit vier weiteren Hochwasserzügen sowie der Logistikkomponente und Führungseinheit Führungsstufe C, die beide zum Landkreis Karlsruhe gehören, in das von Unwettern schwer betroffene Gebiet zu fahren. Mit über 30 Fahrzeugen und eingeschalteten Blaulicht sei das Hilfskontingent an der Landesfeuerwehrschule losgefahren. Das Ziel war zunächst der Sammelpunkt Nürburgring.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Feuerwehr Walldorf sei mit einem Kommandowagen, zwei Mannschaftstransportwagen, einem Rüstwagen mit dem Anhänger Großschadenlage und einem Gerätewagen Transport dabei, hieß es. Die Feuerwehr Dossenheim sei mit ihrem Löschgruppenfahrzeug-Katastrophenschutz ausgerückt.

Kreisbrandmeister Udo Dentz hatte am Freitag den Walldorfer Feuerwehrkommandanten Frank Eck über die Anfrage des Hochwasserzugs Rhein-Neckar, zu dem auch die Dossenheimer Feuerwehr gehört, informiert. Nachdem daraufhin das Personal für Einsatz gefunden worden war, richteten die Wehrleute noch am Abend Material, Kleidung und Geräte, um am Samstag einsatzbereit zu sein.