Feuerwehren aus Rhein-Neckar-Kreis bei Überlandhilfe in Südhessen im Einsatz

Weinheim. Die Feuerwehr Weinheim ist am Sonntag zur Überlandhilfe zu einem Großfeuer im südhessischen Münster ausgerückt. Wie die Feuerwehr mitteilt, brennt im Landkreis Darmstadt-Dieburg ein Wald in der Nähe eines ehemaligen Lagergeländes für Munition. Auch Einsatzkräfte aus Hirschberg und Dossenheim sind am der Überlandhilfe beteiligt.

Auch am Sonntagnachmittag brennt es laut Informationen der dpa auf 20 Hektar. Rund 600 Einsatzkräfte sind insgesamt vor Ort. Wegen auf dem Gelände lagernden Munitionsresten könnten sie den Brand hauptsächlich von außen bekämpfen. 20 Feuerwehrleute hätten zwischenzeitlich wegen Hitzefolgen oder Erschöpfung vom Rettungsdienst behandelt werden müssen.

Das Feuer brach am Samstagnachmittag aus, das Löschen dauerte dem Sprecher zufolge auch die gesamte Nacht auf Sonntag. Auch Lösch-Hubschrauber wurden eingesetzt. Am Sonntag sollte ein weiterer der Bundeswehr hinzukommen.

Das Feuer habe zwischenzeitlich Munition mit lauten Knallen gezündet, sagte der Sprecher. Dies sei aber nicht gefährlich für die Einsatzkräfte. Wie lange der Einsatz noch dauere, sei nicht abzusehen. Zur Brandbekämpfung sind Feuerwehren aus drei Bundesländern im Einsatz, auch aus Baden-Württemberg und Bayern. Zur Brandursache konnten noch keine Angaben gemacht werden. (mit dpa)