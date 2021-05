Feuerwehreinsatz wegen angebranntem Essen - eine Person leicht verletzt

Mannheim. Starker Rauch hat am Samstagabend zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz in der Lortzingstraße geführt. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Einsatzkräfte von einer Anwohnerin zu einem Brand gerufen. Vor Ort stellten diese fest, dass sich in der ersten Etage eines Mehrfamilienhauses starker Rauch gebildet hatte. Der 89-jährige Bewohner befand sich zu dieser Zeit noch in seiner Wohnung. Er wurde von den Beamten aus dieser geholt und mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache für die Rauchentwicklung war angebranntes Essen, das durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte, so die Polizei.

