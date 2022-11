Viernheim. Die Feuerwehr ist am Dienstagnachmittag zu einem Brandeinsatz in Viernheim ausgerückt. Wie die Polizei mitteilte, haben die Bewohner im Heinrich-Lanz-Ring bei Eintreffen der Feuerwehr den Brand auf eigene Faust bereits gelöscht. Angaben zufolge soll es sich um kleine Gegenstände auf einem Tisch gehandelt haben. Eine Person ist mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

