Oftersheim. Die Feuerwehr wurde am Dienstagabend zu einem vermeintlichen Dachstuhlbrand in Oftersheim gerufen. Vor Ort entpuppte sich schnell, dass es sich lediglich um einen Kaminbrand handelt, wie die Polizei mitteilt. Die Freiwillige Feuerwehr Schwetzingen konnte die Situation schnell in den Griff bekommen. Verletzt wurde niemand.

