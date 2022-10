Weinheim. Im Dachstuhl eines Hotels in Weinheim ist am Sonntagmittag ein Brand ausgebrochen. Auf Nachfrage teilte die Polizei später mit, dass lediglich Schäden an der Einrichtung im mittleren vierstelligen Bereich entstanden seien. Am Gebäude selbst entstand kein Schaden. Personen wurden nicht verletzt.

Die Feuerwehr war bei den Löschmaßnahmen im Einsatz. Zudem waren Polizei und Rettungsdienst in Weinheim in der Hauptstraße im Einsatz.