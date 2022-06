Neckargemünd. Wegen einem Zimmerbrand ist die Hauptstraße in Neckargemünd am Montagvormittag für eine Stunde gesperrt gewesen. Gegen 11.45 Uhr wurde der Feuerwehr Neckargemünd Rauch und Feuer in der Altstadt gemeldet, wie unser Mitarbeiter vor Ort mitteilte. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer im Obergeschoss eines Hauses in der Jakobsgasse rasch löschen.

