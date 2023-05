Feuerwehreinsatz in Darmstadt: Fernverkehrzüge in der Region umgeleitet

Rhein-Neckar. Aufgrund eines Feuerwehreinsatzes in Gleisnähe in Darmstadt-Eberstadt ist die Strecke zwischen Bensheim und Darmstadt derzeit gesperrt. Nach Angaben der Deutschen Bahn müssen die Züge im Fernverkehr umgeleitet werden.

Betroffen sind davon die Zugverbindungen zwischen Mannheim/Heidelberg und Frankfurt. Es kann zu Verspätungen und Zugausfällen kommen. Die Haltestellen Weinheim, Heppenheim, Bensheim und Darmstadt HBf entfallen.

In einer Fabrikhalle, in welcher Papier gelagert wird, war am späten Abend nach Polizeiangaben aus noch unbekannnter Ursache ein Brand ausgebrochen. Rund 2000 Kubikmeter gepresste Papierballen standen in der Fabrikhalle in Flammen, wie ein Feuerwehrsprecher am Mittwochmorgen sagte.