Feuerwehreinsatz in Bensheim nach Brand in einer Papierpresse

Bensheim. Einen aufwendigen Einsatz mussten die Feuerwehren aus Bensheim und Auerbach am Mittwoch bewältigen. Gemeldet wurde gegen 8 Uhr ein Großbrand auf dem Gelände einer Firma am Berliner Ring. Vor Ort zeigte sich, dass es in einer Papierpresse brannte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir hatten eine starke Rauchentwicklung, zum Glück beschränkte sich das Feuer nur auf diese eine Maschine und das Papier, was gepresst werden sollte“, erklärte Stadtbrandinspektor Jens-Peter Karn. Das Problem: Um die Ursache bekämpfen zu können, mussten die Blechteile der vier bis fünf Meter hohen Maschine aufwendig demontiert werden.

Zwölf Atemschutzträger waren in der Halle gefordert, insgesamt hatte die Feuerwehr 40 Männer und Frauen am Berliner Ring zusammengezogen. Hinzu kamen Polizei, Rettungsdienst und die Messeinheit für Gefahrenstoffe aus Bürstadt, die aber letztlich nicht benötigt wurde.

Nach dem Abbau der Maschine konnte das Feuer im Inneren zum Teil mit Schaum abgelöscht werden. Zudem wurden nach Glutnestern gesucht, „damit wir in ein paar Stunden keine böse Überraschung erleben und dort wieder in der Halle stehen“, betonte Karn. In Stellung gebracht wurde darüber hinaus die Drehleiter, für den Fall, dass die Flammen sich auf das Dach ausgeweitet hätten – was aber nicht passierte. Verletzt wurde beim Einsatz niemand, die Feuerwehr vermutet nach jetzigem Stand einen technischen Defekt als Auslöser für das den Brand.