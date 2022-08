Feuerwehreinsatz in Bammental: Verpackungsmaterial in Brand

Bammental. Die Feuerwehr ist am Donnerstagnachmittag wegen eines Brandes in einer Verpackungsfirma in Bammental im Einsatz gewesen. Gegen 12.30 Uhr kam es zu einer starken Rauchentwicklung in einer Lagerhalle, berichtet die Polizei. Ersten Erkenntnissen zu Folge soll Verpackungsmaterial in Brand geraten sein. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell löschen. Verletzte gab es nicht und das Gebäude hat keine Schäden getragen. Es gab größere Verkehrsbehinderungen zu Beginn der Löscharbeiten.

