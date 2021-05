Ketsch. Der Reifen eines Lkws ist am Samstagvormittag gegen 11:45 Uhr auf der Bundesautobahn 6, Fahrtrichtung Mannheim, in Höhe der Gemarkung Ketsch, in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, sind Einsatzkräfte der Autobahnpolizei und der Feuerwehr aktuell im Einsatz. Der rechte Fahrstreifen der A6 ist aktuell gesperrt.

