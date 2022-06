Feuerwehreinsatz am Bahnhof in Speyer - Evakuierung

Speyer. Aufgrund eines Lecks am Domdeckel an einem Kesselwagen ist der Bahnhof in Speyer um 15.45 Uhr vollständig evakuiert worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, entstand durch das Leck am Kesselwagen ein Überdruck. Der Waggon war mit Kraftstoff befüllt. Es sei zu keinem Austritt von Kraftstoff gekommen, so der Sprecher der Feuerwehr. Die Feuerwehr war mit zehn Fahrzeugen und 38 Einsatzkräften im Einsatz. Zudem waren Polizei und ein Notfallmanager der Bahn vor Ort. Die Maßnahmen sind mittlerweile beendet worden und der Waggon wurde zurück ins Werk gebracht, wo der Inhalt umgefüllt werden kann.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Bahnunglück Nach Zugunfall von Garmisch-Partenkirchen auch Lok geborgen Mehr erfahren Unfälle Trauergottesdienst für Opfer des Zugunglücks von Garmisch Mehr erfahren