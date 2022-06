Feuerwehr rettet Kind

Frankenthal. Bei einem Rettungseinsatz hat die Feuerwehr in Frankenthal ein kleines Kind mithilfe einer Kettensäge aus einem stacheligen Gebüsch befreit. Wie die Feuerwehr mitteilte, rutschte der Junge am Samstag beim Spielen auf einem Baum ab und fiel in ein anderthalb Meter hohes Dickicht aus Brombeeren und Efeu, aus dem er sich selbst nicht befreien konnte. Vor Ort mussten die Rettungskräfte erstmal mit einer Leiter Kontakt zu dem Jungen aufnehmen, bevor sie sich von einem Nachbarn einen Kettensäge und Heckenschere ausliehen, um eine Schneise in das Dickicht zu schlagen und das Kind zu befreien. Der Junge konnte dadurch aus dem Gebüsch hinausklettern. Bei dem Unfall hat er sich nicht verletzt. vs

