Germersheim.

Ein Igel ist am Samstagnachmittag von der Feuerwehr aus einem Metallgeländer gerettet worden. Wie die Polizei mitteilte, haben Passanten den eingeklemmten Igel an der Geschwister-Scholl-Schule in Germersheim gefunden und die Polizei kontaktiert. Da die Rettungsversuche der Polizei misslangen, wurde die Feuerwehr hinzugerufen. Nachdem die Feuerwehr den Igel befreit hatte, wurde das Tier aufgrund seiner Verletzungen an eine Tierauffangstation übergeben.



