Die Polizei und Feuerwehr sind wegen des Sturmtiefs Zeynep zu mehreren Einsätzen in der Region ausgerückt. Wie die Beamten am Wochenende mitteilen, fielen nicht nur einige Verkehrsschilder wegen der Sturmböen um, sondern auch Bäume. Auf der B 9 in Richtung Ludwigshafen kam es deswegen am Freitag zu einem Unfall. Dort waren zwei Verkehrsteilnehmer unterwegs, als kurz vor der Abfahrt Kläranlage

...