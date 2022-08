Feuerwehr löscht zwei Brände in Weinheim

Weinheim. Am Dienstagmorgen brannte es auf der Weinheimer Kompostierungsanlage und am Mittag musste die Feuerwehr zu einem Flächenbrand in der Mannheimer Straße ausrücken.

Zu zwei Bränden ist die Feuerwehr am Dienstag in Weinheim ausgerückt. Wie die Feuerwehr mitteilt, brannte es am Dienstagmorgen in einer Kompostierungsanlage im Hammerweg. Gemeldet wurde eine starke Rauchentwicklung. Der Kleinbrand war bei Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort schon von den Mitarbeitern der Anlage gelöscht worden. Allerdings befanden sich im Grünschnitt noch weitere Glutnester. Nach einer Stunde waren auch diese gelöscht.

Am Dienstagmittag gelangte das Grüngleis in der Mannheimer Straße aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Mit einer Gießkanne versuchte ein Bürger bereits, das Feuer zu löschen und konnte es bis zum Eintreffen der Feuerwehr in Schach halten. Die Einsatzkräfte bekamen den Brand schnell unter Kontrolle.