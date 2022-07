Feuerwehr löscht brennenden Heizkörper in Mehrfamilienhaus in Germersheim

Germersheim. Die Feuerwehr hat am Samstagmittag einen Brand an einem Heizkörper in einem Mehrfamilienhaus in Germersheim gelöscht. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgrund des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen, teilten die Beamten mit.

Das Objekt konnte nach den Löscharbeiten der Feuerwehr durch die Bewohner wieder betreten werden. Wodurch es zum Brand kam, ist derzeit nicht eindeutig geklärt. Der Brand war an einem Heizkörper im Flurbereich ausgebrochen und wurde durch die Feuerwehr gelöscht.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Germersheim telefonisch unter 07274/9580 entgegen.