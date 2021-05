Feuerwehr löscht brennende Reifen eines Pkw-Anhängers auf A6

Ketsch. Die Feuerwehr hat am Samstag auf der A6 bei Ketsch zwei in Brand geratene Reifen eines Pkw-Anhängers gelöscht. Das Feuer war nach Polizeiangaben gegen 11.45 Uhr ausgebrochen, als eine 47-jährige Fahrerin auf die Autobahn in Richtung Mannheim auffuhr. Noch auf dem Beschleunigungsstreifen brachte sie ihr Fahrzeuggespann zum Stehen. Gegen 12.15 war der Brand durch die Feuerwehr gelöscht.

Für die Arbeiten am Brandort wurde der rechte Fahrstreifen bis etwa 13.20 Uhr gesperrt. Geringfügige Verkehrsbehinderungen waren die Folge. Der Schaden wurde auf rund 500 Euro geschätzt. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar.

Info: Entgegen einer ersten Meldung der Polizei handelte es sich um Reifen eines Pkw-Anhängers und nicht um die eines Lkw-Anhängers. Wir haben den Fehler korrigiert. Zur Erstmeldung.