Feuerwehr löscht Brand in Reihenhaus

Laudenbach. Die Feuerwehr hat am Montagabend einen Brand in einem Reihenhaus in Laudenbach gelöscht. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, wurde das Feuer in der Dresdener Straße gegen 20.15 Uhr gemeldet. Rund 20 Minuten später waren die Flammen bekämpft. Im Anschluss war die Feuerwehr für weitere Nachlöscharbeiten im Einsatz.

Wie ein Mitarbeiter vor Ort berichtete, waren zwei Häuser nach dem Brand vermutlich nicht mehr bewohnbar. Im Einsatz seien die Feuerwehren aus Laudenbach und Hemsbach gewesen.

Über Verletzte lagen der Polizei zunächst keine Informationen vor. Auch war die Brandursache und Schadenshöhe am Abend noch unklar.