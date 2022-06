Feuerwehr bei mehreren Bränden gefordert

Rhein-Neckar. Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Weinheim ist ein Schaden von rund 100 000 Euro entstanden. Nach Polizeiangaben geriet ein Zimmer des Hauses in Brand. Die Einsatzkräfte mussten am Freitagabend acht Personen aus dem Gebäude retten. Bereits beim Eintreffen vor Ort im Hainbuchenweg stellten die Einsatzkräfte der Feuerwehr eine „massive Rauchentwicklung“ fest, heißt es in der Pressemeldung. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen.

Die Wohnung, in der der Brand ausgebrochen war, sowie vier weitere Wohnungen im Gebäude sind bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Die Bewohner wurden von der Stadt in einem Hotel untergebracht. Die Brandursache ist noch unklar. Verletzt wurde niemand, eine Person allerdings mit dem Verdacht einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Auch ein Feuerwehrmann musste nach dem Einsatz in ein Krankenhaus gebracht werden, weil er bei dem Einsatz angriffen und im Gesicht verletzt wurde. Einem Anwohner dauerte die Planung zur Unterbringung im Hotel zu lange, er redete sich in Rage und griff den Feuerwehrmann an. Die Feuerwehr sei über den Vorfall „erschüttert und entsetzt“, heißt es in einer Stellungnahme.

Zu einem weiteren Einsatz musste die Feuerwehr in Walldorf ausrücken. Dort ist am frühen Samstagmorgen ein Dachstuhl in der Johann-Strauß-Straße in Brand geraten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl schon in Vollbrand, heißt es in der Meldung. Alle Bewohner des Gebäudes konnten sich ins Freie retten. Das Dachgeschoss brannte trotz sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen komplett aus. Es ist unklar, ob der Rest des Hauses noch bewohnbar ist. Ebenso unklar sind die Brandursache und die Schadenshöhe. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Am Samstag gab es auch in Ludwigshafen einen Feuerwehreinsatz. Dort ist gegen Mitternacht die Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten. Die Wohnung in der Kirchstraße ist nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde niemand, da sich zum Zeitpunkt des Feuers keine Personen im Gebäude befanden. Den Sachschaden beziffern die Beamten in der Pressemeldung auf rund 100 000 Euro.

An einigen Orten in der Region gerieten zudem Ackerflächen in Brand, unter anderem in Viernheim, Worms und bei Plankstadt. vs