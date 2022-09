Feuerwehr befreit 30-Jährigen aus umgekippten Fahrzeug

Rödersheim-Gronau. Die Feuerwehr musste einen Autofahrer am Dienstagmorgen aus seinem umgekippten Fahrzeug retten. Der 30-Jährige war auf der K20 von Meckesheim in Richtung Rödersheim-Gronau unterwegs gewesen, teilt die Polizei mit. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und kippte auf die Fahrerseite. Die Feuerwehr befreite den 30-Jährigen aus dem Wagen und übergab ihn an die Rettungskräfte, die ihn in ein Krankenhaus transportierten. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn vollgesperrt gewesen.

