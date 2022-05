Feuerwehr am Samstag stark gefordert

Mannheim. „Komplett blank“, so Roy Bergdoll vom Führungsdienst, war am Samstagnachmittag kurzzeitig die Berufsfeuerwehr – denn alle Kräfte mussten gleichzeitig ausrücken. Zunächst fuhr der Löschzug der Wache Süd zu einer Rauchentwicklung auf der Hochstätt, wo Kunststoff brannte. Dann kamen plötzlich binnen kurzer Zeit über 50 Notrufe von der Neckarpromenade. Dort war es in einem der drei Hochhäuser zu einem Brand auf einem Vordach eines Gerüsts gekommen, der auf die Wärmedämmung des Gebäudes übergriff – aber zum Glück nicht ins Innere des Gebäudes, da die Feuerwehrleute den Brand schnell unter Kontrolle bekamen.

Allerdings waren sie wegen Glutnestern länger mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Zudem kontrollierten mehrere Trupps die Innenräume, bis sie Entwarnung geben konnten, dass der dichte Qualm nicht ins Haus eingedrungen ist und es dort keine Verletzten gab. Hier waren die Löschzüge der Hauptfeuerwache und der Wache Nord und die Freiwillige Feuerwehr Seckenheim gebunden, als dann auch noch ein Brandmelder auf der Vogelstang losschlug. Die Freiwilligen Feuerwehren Friedrichsfeld und Innenstadt besetzten die leeren Wachen.

