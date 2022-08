Bensheim. Ein Feuer hat am Montagabend einen Wohnwagen in Bensheim zerstört. Nach Angaben der Polizei brannte der Anhänger in einem Waldstück komplett aus. Auch Unterholz auf einer Fläche von einem halben Hektar rund um den Brandort wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der 61-Jährige Bewohner war zur Brandzeit nicht vor Ort. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

