Feuer zerstört Gartenhütten

Vermutlich wegen eines technischen Defekts an einem Elektrogerät ist eine Gartenhütte zwischen Gauangelloch und Schatthausen (Rhein-Neckar-Kreis) in Brand geraten. Per Polizeinotruf hatten Autofahrer nach Behördenangaben am Samstag gegen 23.15 Uhr die Rettungskräfte alarmiert. Die Feuerwehr löschte den Vollbrand der Scheune östlich der K 4160 und verständigte den Eigentümer der Hütte. Als Brandursache wird ein technischer Defekt bei einem Stromwechsler/ Transformator angenommen. Dieser wurde vermutlich vergessen auszuschalten. Bei einem weiteren Brand einer Gartenhütte in einer Kleingartenanlage in Heidelberg im Bereich des Leimer Weges entstand nach Polizeiangaben ein Schaden von rund 5000 Euro.

Von einem Restmüllcontainer griff ein Brand in Gleisweiler (Kreis Südliche Weinstraße) auf zwei Gartenhäuser und eine benachbarte Garage über. Die Gartenhäuser wurden nach Polizeiangaben stark beschädigt. Im Keller eines Mehrfamilienhauses im Ludwigshafener Stadtteil Hemshof kam es zu einer starken Rauchentwicklung durch entzündetes Laub. Die Feuerwehr konnte den Ausbruch eines größeren Brandes verhindern. Anwohner wurden nicht verletzt. Großen Schaden richtete indes ein Feuer am Samstag gegen 21.40 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Goethestraße in Waldsee (Rhein-Pfalz-Kreis)an. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar.

In Freizeitbad ausgerückt

Wegen eines Brandmeldealarms in einem Weinheimer Freizeitbad in der Waidallee rückten die Feuerwehren Weinheim und Lützelsachsen-Hohensachsen am Samstagabend aus. Ein Trupp unter Atemschutz erkundete den betroffenen Bereich und konnte schnell Entwarnung geben. Ein Melder hatte wegen Wasserdampf ausgelöst. ott