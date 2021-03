Mutterstadt. Weil er in einem Wohncontainer in einer Unterkunft für Asylbewerber in Mutterstadt Feuer gelegt haben soll, sitzt ein 30 Jahre alter Syrer in Untersuchungshaft. Ermittelt wird nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft wegen schwerer Brandstiftung. Der Container ist unbewohnbar. Den Schaden schätzt die Polizei auf 50 000 Euro.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Rhein-Neckar Mehr erfahren