Walldorf. Unterholz in einem Waldstück bei Walldorf ist am Mittwochnachmittag in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, gehen die Beamten von Brandstiftung aus. Die Feuerwehr brachte den Brand in der Verlängerung der St-Ilgener Straße erfolgreich unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06222/57090 bei der Polizei zu melden.

AdUnit urban-intext1