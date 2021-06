Tiefenthal. Am frühen Freitagabend ist auf einem Aussiedlerhof in Tiefenthal ein Feuer in einer Reithalle ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei brannte die aus bislang ungeklärter Ursache komplett nieder. Personen oder Tiere kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehren Grünstadt, Hettenleidelheim, Tiefenthal und Kleinkarlbach waren mit acht Fahrzeugen und 36 Mann im Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.

