Feuer in Reihenhaus

Sandhausen/Leimen. Sachschaden in Höhe von schätzungsweise einer halben Million Euro ist bei einem Brand in einer Reihenhauszeile in Sandhausen entstanden. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer am späten Sonntagabend aus noch ungeklärter Ursache im Innern eines der Häuser ausgebrochen. Von dort griff der Brand nach ersten Ermittlungen schnell auf die Fassade und dann auf das Dach über, wobei es sich auf die beiden angrenzenden Reihenhäuser ausbreitete. Der Feuerwehr gelang es schließlich, den Brand einzudämmen und ein weiteres Übergreifen der Flammen zu verhindern. Die Bewohner von insgesamt fünf Reihenhäuser wurden in Sicherheit gebracht und vom Rettungsdienst betreut. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache hat das Polizeirevier Wiesloch mit Unterstützung des Kriminaldauerdienstes aufgenommen.

Stichflamme am Herd

Ebenfalls noch unklar ist die Ursache eines Feuers am Sonntagabend in einem Restaurant im Leimener Ortsteil St. Ilgen. Laut Polizei war es bei Reinigungsarbeiten zu einer Stichflamme im Bereich des Herdes gekommen. Die Flamme setzte die darüber liegende Abzugshaube in Brand. Die Angestellten im Restaurant konnten das Feuer in der Küche zwar löschen, allerdings hatte es sich inzwischen auf den Kamin ausgebreitet. Hier griff die Feuerwehr ein. Eine Anwohnerin wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, weil sie Rauch eingeatmet hatte. Am Inventar des Restaurants entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. agö/pol

