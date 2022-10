Feuer in Neustadt - Feuerwehr rettet Bewohner aus brennendem Wohnhaus

Neustadt. In Neustadt an der Weinstraße hat die Feuerwehr mehrere Menschen aus einem brennenden Wohnhaus gerettet. Das Feuer sei am frühen Donnerstagmorgen ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Zur Rettung der Bewohner habe die Feuerwehr eine Drehleiter eingesetzt, nach ersten Erkenntnissen sei niemand verletzt worden. Der Brand habe sich nicht weiter ausgebreitet, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Löscharbeiten dauerten am Morgen allerdings noch an. Zur Brandursache und Schadenshöhe konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1