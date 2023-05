Feuer in Mehrfamilienhaus in Landau - Frau tot aufgefunden

Landau. Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Landau haben Rettungskräfte bei der Räumung des Gebäudes die Leiche einer Frau gefunden. Nach Angaben der Polizei wurde bei der Verstorbenen ein natürlicher Tod festgestellt. „Die Todesursache hat mit dem Brand nichts zu tun", teilte ein Beamter auf Nachfrage mit.

Das Feuer war am Dienstagabend in einer Dachgeschosswohnung ausgebrochen. Es soll ein Schaden im sechsstelligen Bereich entstanden sein. Ein Bewohner verletzte sich leicht. Alle zehn Bewohner des Gebäudes und die der umliegenden Häuser wurden in Sicherheit gebracht. Die Brandursache war zunächst unklar.

Die Menschen aus dem nicht mehr bewohnbaren Mehrfamilienhaus kamen in Notunterkünften unter.