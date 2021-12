Feuer in leerstehendem Haus - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Worms. In einem leerstehenden Haus in Worms ist am Donnerstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, ein Feuer ausgebrochen – die Polizei ermittelt aufgrund von Zeugenaussagen wegen Brandstiftung. Nach Angaben der Beamten wurde zuvor ein randalierender Mann vor dem Anwesen in der Oberen Hauptstraße gemeldet. Als die Polizei vor Ort eintraf, stand bereits das Dachgeschoss des Wohnhauses in Brand. Durch starke Kräfte der Berufsfeuerwehr Worms konnte der Brand gelöscht werden. An dem Gebäude entstand ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Personen wurden nicht verletzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06241/8520 bei der Polizei zu melden.

