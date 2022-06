Dossenheim. Aus bislang unbekannter Ursache ist am frühen Montagmorgen in einer Lagerhalle in Dossenheim, in der landwirtschaftliche Geräte gelagert waren, ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei konnte die Feuerwehr den Brand schnell löschen und ein Übergreifen auf das gesamte Gebäude verhindern. Vorsorglich wurden noch zwei Rettungswagen zur Brandstelle beordert, ihr Einsatz war jedoch nicht notwendig. Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 15 000 Euro.

