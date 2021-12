Feuer in Klinik - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Bad Dürkheim. Ein einer Klinik in Bad Dürkheim ist am Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, musste nach einem Brand in einem Patientenzimmer die betreffende Station aufgrund der starken Rauchentwicklung evakuiert werden. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht, bevor dieser sich ausweiten konnte. Der Patient der sich in diesem Zimmer befand und eine Mitarbeiterin der Klinik mussten aufgrund des Verdachtes auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen, nach aktuellem Ermittlungsstand dürfte ein technischer Defekt auszuschließen sein. Es entstand ein Sachschaden von 30 000 Euro.

