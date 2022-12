Feuer in Großbäckerei Rutz in Walldorf – Feuerwehreinsatz am Donnerstag beendet

Walldorf. Nach einem Feuer in der Großbäckerei Rutz in Walldorf am Sonntag sind alle Löscharbeiten abgeschlossen. Wie die Freiwillige Feuerwehr Walldorf in einer abschließenden Meldung am Donnerstagabend mitteilte, hätten sich die Nachlöscharbeiten wegen der Einsturzgefahr des Gebäudes schwierig gestaltet. Bereits am Mittwoch erstickte die Feuerwehr noch Glutnester mit Schaum - erfolgreich, wie eine Nachkontrolle am Donnerstag ergab. Unterstützung kam bei den Nachlöscharbeiten von der Werkfeuerwehr Freudenberg.

