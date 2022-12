Feuer in Großbäckerei Rutz in Walldorf – alle Glutnester gelöscht

Walldorf. Nach einem Feuer in der Großbäckerei Rutz in Walldorf am Sonntag sind alle Löscharbeiten abgeschlossen. Der Freiwillige Feuerwehr Walldorf zufolge haben sich die Nachlöscharbeiten als schwierig gestaltet aufgrund der Einsturzgefahr des Gebäudes. Die Werkfeuerwehr Freudenberg hatte die Feuerwehr bei ihren Löscharbeiten unterstützt und die letzten Glutnester mittels Schaum ersticken können. Bei der Nachkontrolle am Mittwoch konnten keine Glutnester mehr festgestellt werden. Insofern gelten die Maßnahmen der Feuerwehr als beendet.

