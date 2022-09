Gimbsheim. Beim Brand eines Einfamilienhauses in Gimbsheim im Kreis Alzey-Worms ist in der Nacht zum Freitag ein Sachschaden in sechsstelliger Höhe entstanden. Wie die Polizei mitteilte, blieben die Bewohner unverletzt. Das Feuer sei am späten Donnerstagabend aus bislang ungeklärter Ursache im Dachgeschoss ausgebrochen. Die Feuerwehr habe verhindern können, dass die Flammen auf benachbarte Gebäude übergreifen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Blaulicht Balkon-Brand in Mehrfamilienhaus in Frankenthal Mehr erfahren Blaulicht Räuberischer Diebstahl in Rheingalerie in Ludwigshafen Mehr erfahren