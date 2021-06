Feuer bricht in Küche eines Vereinsheimes aus

Neckargemünd. In der Küche eines Vereinsheimes in Neckargemünd ist am Montag, gegen 17.25 Uhr, ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei könnte ein technischer Defekt für den Brand verantwortlich gewesen sein.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort, hatten alle Personen bereits das Gebäude verlassen. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr Neckargemünd konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Bei dem Brand wurde niemand verletzt, die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.