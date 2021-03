Mannheim. Gegen sechs vermutliche Betrüger aus der Region sind Haftbefehle erlassen worden. Wie aus einer gemeinsamen Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei hervorgeht, sind die Verdächtigen im Alter zwischen 19 und 33 Jahren. Sie sollen zwischen August 2020 und März 2021 in mindestens 17 Fällen in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz den sogenannten Enkeltrick angewendet haben. Laut Mitteilung liegt der Schaden bei rund 270.000 Euro.



Die Staatsanwaltschaft Mannheim und die Inspektion Wirtschaftskriminalität der Polizei Heidelberg ermittelt bereits seit Anfang 2020 gegen die Bande. Am Montag, 8. März, wurden die Haftbefehle vollstreckt und die Wohnungen der Verdächtigen in Mannheim, Worms und Frankfurt durchsucht. Hierbei wurde umfangreiches Beweismaterial wie Handys, SIM-Karten und Bargeld in Höhe von rund 10.000 Euro sichergestellt.

AdUnit urban-intext1

Die Taten wurden von einem Callcenter in Polen aus bundesweit koordiniert. Die Verdächtigen sollen für die Planung und Durchführung der Geldabholungen der Betrugsopfer in Deutschland zuständig gewesen sein.