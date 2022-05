Festnahme von drei Tatverdächtigen von Geldautomatensprengungen in den Niederlanden

Eppelheim/Frankfurt. Drei dringende Tatverdächtige von Geldautomatensprengungen sind am Dienstag in den Niederlanden festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilt, lagen den Festnahmen in Haarlem und Vianen europäische Haftbefehle des Amtsgerichts Frankfurt am Main zu Grunde. Dem Ermittlungserfolg gingen monatelange verdeckte Ermittlungen in grenzüberschreitender Zusammenarbeit der niederländischen und hessischen Polizei und in Unterstützung von Europol voraus.

Die beschuldigten Niederländer im Alter von 22, 27 und 28 Jahren stehen im Verdacht, als mutmaßliche Angehörige einer kriminellen Organisation in den Niederlanden an Geldautomatensprengungen in Hessen, Baden-Württemberg, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz in den Jahren 2021 und 2022 beteiligt gewesen zu sein.

Darunter Eppelheim im Oktober letzten Jahres und das hessische Hattersheim, in dem die Täter mit über 150.000 Euro den höchsten Geldbetrag ihrer Serie erbeutet haben sollen. Gegen den 22- und 28-Jährigen wird zudem wegen versuchten Mordes ermittelt. Sie sollen einen Geldautomaten im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Oberursel gesprengt haben, während sich Menschen darin aufhielten. Die Beamten vermuten, dass beide führende Mitglieder der Tätergruppierung sind.

Die festgenommenen Beschuldigten wurden dem Haftrichter vorgeführt und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main betreibt ihre Auslieferung. Insgesamt befinden sich sechs mutmaßliche Angehörige der kriminellen Organisation in Untersuchungshaft bzw. Auslieferungshaft. Nach einem weiteren wird derzeit noch gefahndet.

