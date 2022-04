Festnahme nach Wohnungseinbruch in Frankenthal

Frankenthal. Drei Täter wurden am Freitagabend dabei erwischt, wie sie in ein Wohnhaus in der Johann-Kraus-Straße eingebrochen sind. Dies teilte die Polizei mit. Die Behörden wurden durch den Eigentümer über einen möglichen Einbruch in sein Wohnhaus informiert. In dem Wohnhaus würde sich aktuell niemand berechtigt aufhalten. Von außen könne er jedoch Licht in dem Anwesen feststellen. Das Anwesen wurde von mehreren Polizeibeamten umstellt. Im Außenbereich wurde dabei unter anderem ein offenstehendes Fenster festgestellt. Bei der Durchsuchung des Hauses wurden drei Täter festgestellt, die daraufhin aus dem Haus flüchten wollten. Die drei Täter konnten erfolgreich festgenommen werden. Ein Täter warf auf der Flucht mit einem Stuhl nach einem Polizeibeamten und sprang danach aus einem Fenster. Bei dem darauffolgenden Sturz aus etwa zwei Meter Höhe zog er sich Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus versorgt wurden. Ein Polizeibeamter erlitt durch den Wurf mit dem Stuhl Prellungen. Die Höhe des Diebesgutes konnte bislang noch nicht beziffert werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1