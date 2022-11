Festnahme nach Razzia

Mit rund 300 Einsatzkräften hat die Polizei am Dienstag Wohnungen und Geschäftsräume in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg durchsucht, darunter Objekte im Rhein-Pfalz-Kreis, in Speyer, in Neustadt, im Kreis Germersheim und im Kreis Südliche Weinstraße. Dabei wurden laut Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft unter anderem acht Kutten des „Hells Angels MC“, Bekleidung mit verbotenen Insignien sowie mehrere Waffen sichergestellt. Neben einer scharfen Schusswaffe samt etwa 80 Schuss Munition fanden die Beamten zwei Schreckschusspistolen, eine Armbrust, eine Axt, neun Messer, zwei Reizstoffsprühgeräte, einem Schlagring, eine Machete und vier Schwerter. Knapp 48 000 Euro Bargeld und mehr als 500 Gramm Marihuana stellten die Einsatzkräfte ebenfalls sicher.

Hintergrund der Durchsuchung waren Veröffentlichungen verbotener Vereinsabzeichen in den sozialen Netzwerken. Verdächtigt werden nach Angaben der Behörden zehn Mitglieder der „Hells Angels“ im Alter von 32 bis 56 Jahren. Ein 34-Jähriger wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn ergab sich infolge der Durchsuchung der dringende Verdacht des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Zudem soll er eine Schusswaffe mitgeführt haben. Der Mann sollte noch am selben Tag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Gegen die Tatverdächtigen wird nun unter anderem wegen Verstößen gegen das Vereinsgesetz, das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. red/agö