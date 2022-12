Festnahme nach Personenkontrolle in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Ein Mann ist im Rahmen einer Personenkontrolle am Samstagabend in der Ludwigshafener Innenstadt festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde zuvor ein Funkstreifenwagen auf den Mann aufmerksam, da er lautstark herumschrie. Während der Personenkontrolle stellte sich heraus, dass ein Haftbefehl gegen den Mann bestand. Auch wurde im Rahmen der Durchsuchung ein Tütchen mit Marihuana aufgefunden. Der Mann wurde festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt verbracht. Es wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

