Festnahme: Gestohlenes Musikintrument online angeboten

Lampertheim. Ein 25-Jähriger soll ein Tenorhorn aus einer kirchlichen Einrichtung gestohlen haben, um es anschließend auf einer Online Auktionsplattform zu verkaufen. Dies teilte die Polizei mit. Gegen 19 Uhr am Samstagabend verständigte

ein 58-jähriger Lampertheimer die Polizei und gab an, dass ihm am Vorabend zwischen 23 Uhr und 23.30 Uhr sein Musikinstrument aus einem Aufenthaltsraum einer kirchlichen Einrichtung in der Hagenstraße entwendet wurde. Online hätte er das Horn jetzt wiedergefunden. Im Rahmen eines fingierten Kaufs konnten Polizeikräfte den Verkäufer und Tatverdächtigen an dessen Wohnanschrift festnehmen. Die Beamten stellten auch das angebotene Horn vorläufig sicher. Für weitere polizeiliche Maßnahmen kam der Verdächtige mit auf die Wache. Gegen ihn wurde Strafanzeige erstattet.

