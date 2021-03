Rhein-Neckar. Auf Autobahnen und Landstraßen in der Region hat der Sturm am Donnerstag und Freitag für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Und laut Wetterdienst soll es vorerst stürmisch bleiben.

Der Sturm wirft problemlos auch Müllcontainer um. © dpa

Besonders spektakulär war ein Vorfall in Rheinhessen. Hier ist ein mit einem Fertigpool beladener Anhänger eines Lastwagens auf einer Talbrücke bei Alzey umgeweht worden. Wie die Polizei mitteilte, kippte der Anhänger wegen starker Windböen um und blieb quer auf der Fahrbahn liegen. Die Autobahnpolizei Ruchheim war wegen des Sturms ebenfalls damit beschäftigt, Gefahrenstellen zu beseitigen.

Bei Weisenheim am Sand wehte der Sturm eine Ackerfolie auf die Autobahn 61 und bei Großniedesheim riss eine Windböe die Plane und das Gestänge vom Anhänger ab, dessen Inhalt auf der Gegenspur zwei Autos traf und einen Schaden von 8500 Euro anrichtete. Ähnliches widerfuhr dem Fahrer eines Porsche Cayenne, der mit seinem Anhänger auf der A 61 Richtung Speyer unterwegs war. Zerbrochene Steinfliesen musste die Polizei von der B 9 am Oggersheimer Kreuz in Richtung Speyer räumen. Vermutlich hatte der Sturm die Fliesen von einem Anhänger auf die Fahrbahn befördert. Zudem entfernten die Beamten umgestürzte Bäume und umgeblasene Verkehrs- und Baustellenschilder von den Autobahnen 65 und 650. Verletzt wurde den Angaben zufolge zum Glück niemand.

Kleinere Einsätze

Mannheim und Ludwigshafen scheinen die stürmische Nacht auf Freitag sehr glimpflich überstanden zu haben. Der Mannheimer Polizei lagen zunächst keine Meldungen vor, teilte ein Behördensprecher auf Anfrage mit. Die Polizei Ludwigshafen verzeichnete zwar einige Vorfälle und Schäden in einer Gesamthöhe von 11 000 Euro, jedoch wie in Mannheim nur kleinere Vorkommnisse. sin/mw