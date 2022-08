Grünstadt. Nach einem Blitzschlag ist am Freitag ein Feldbrand in Grünstadt ausgelöst worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Brand gegen 16.30 Uhr im Bereich des Grünstadter Berges (Nähe Sieghof) gemeldet. Zeugen vor Ort gaben an, dass kurz zuvor ein Blitz in das Feld eingeschlagen sei und den Brand ausgelöst habe. Der circa 250 Quadratmeter große Feldbrand konnte durch das rasche Einschreiten der Freiwilligen Feuerwehr Grünstadt schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

