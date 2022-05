Feier zu Ehren der Demokratie

Neustadt. Zum ersten Demokratiefest unter dem Motto „Mut zur Freiheit“ laden die Stadt Neustadt an der Weinstraße und die Stiftung Hambacher Schloss vom 27. bis 29. Mai ein. Mit vielen Mitmachangeboten, Wort- und Kunstbeiträgen werde dabei das Hambacher Fest vor genau 190 Jahren gewürdigt, hieß es am Donnerstag von der Stadtverwaltung Neustadt. Rund um den Jahrestag des historischen Ereignisses gibt es ein großes Familienprogramm an den Originalorten des Hambacher Festes von 1832: auf dem Marktplatz, auf dem Weg zum Schlossberg und auf dem Hambacher Schloss selbst, hieß es weiter.

„Als Auftakt in die Dekade zum 200. Jubiläum des Hambacher Festes im Jahr 2032 starten wir erstmals mit einem ,Fest der Demokratie’ nicht nur als historische Erinnerung, sondern auch in dem Bewusstsein, dass wir uns heute mehr denn je wieder für diese Werte starkmachen müssen“, betonte Neustadts Oberbürgermeister Marc Weigel.

Preisverleihung als Abschluss

Ende Mai soll ein Freiheitsweg zum Hambacher Schloss führen. © B. Zinke

Die Verleihung der ersten Neustadter Demokratiepreise – des „Hambacher Freiheitspreises 1832“ an Bundespräsident a.D. Joachim Gauck und des Johann-Philipp-Abresch-Preises an die Neustadter Schubert-Schule – seien Höhepunkt und Abschluss des Festes, so Weigel.

Beteiligen werden sich rund 40 Vereine, Institutionen, Privatpersonen sowie Künstlerinnen und Künstler. Unter anderem wird ein Freiheitsweg vom Marktplatz über die Hambacher Höhe zum Hambacher Schloss und zurück führen. Geplant ist auch eine Graffitiaktion unter dem Motto „Künstlerische Freiheit“ und man kann sich vom Stiftskirchturm abseilen. her